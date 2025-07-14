Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele edecek Balıkesirspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 4 Grup ekibi Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor’umuzda başarılar dileriz" denildi.