Balıkların boyları tek tek kontrol edildi

Bozüyük Belediyesi kapalı pazaryerinde balık satışı yapan esnaflar denetlenirken, balıkların boyları ölçüldü.

Balıkların vatandaşlara uygun şartlarda sunulması için Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Belediye Veteriner Hekimi tarafından balık tezgahlarına yapılan denetimlerde satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunun yanı sıra balıkların büyüklükleri de kontrol ediliyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.