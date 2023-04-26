Balkan Film Günleri Beyoğlu’nda başladı. Etkinliğin ilk gününde sinemaseverler için film gösterimleri gerçekleştirildi.

Türkiye’deki sinema sektörü çalışanları ile Balkan coğrafyasının yönetmen ve yapımcılarını bir araya getiren Balkan Film Günleri Beyoğlu’nda başladı. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin ilk gününde Beyoğlu Artizan Sanat Merkezi’nde sinemaseverler için film gösterimleri gerçekleştirildi. Balkan sinemasının unutulmaz filmlerini seyretmek isteyenler salonda yerlerini aldı.

Panel ve atölye çalışmaları da yapılacak

Etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra paneller ve atölyeler de düzenlenecek. Gençler için Karadağlı Yönetmen Nikola Vukcevic’in “Masterclass”ı ve Yunanistanlı Yönetmen Maria Lafi’nin “Fikirden Sinemaya” başlıklı atölyesi gerçekleştirilecek. “Balkanlarda Film Yapım Tecrübesi ve Ortak Yapımlar” başlıklı panelde Bulgar Yapımcı Ivan Tonev, Makedon Akademisyen ve Festivalci Sali Sallini ve Boşnak Oyuncu Alma Terziç Balkan coğrafyasındaki film yapım süreçleri hakkında konuşacak. Ayrıca, “Geçmişten Günümüze Balkan Sineması” başlıklı panelde de Prof. Dr. Savaş Arslan, “Balkan Sineması” kitabının yazarı Prof. Dr. Dina Lordanova ve Yönetmen Maria Lafi gibi isimler Balkan sinemasının geçmişten günümüze değişen konumunu ele alacak.