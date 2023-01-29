Balkan göçmenleri Bandırma Belediyesi'nin çalıştayında buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Derneği Bandırma Şubesinin iş birliğiyle organize edilen Balkan Göçmenleri Çalıştayı tamamlandı. Çalıştay çok sayıda Balkan göçmenini bir araya getirdi.

Bandırma Belediyesinin, Balkan Göçmenleri Derneği Bandırma Şubesi ile organize ettiği, Balkan Göçmenleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Mübadelenin 100. yılı özelinde gerçekleştirilen çalıştayda, Balkan coğrafyasından göç eden mübadillerin yaşadıkları sorunlar ele alınırken, değerleri ve kültürlerinin yaşatılabilmesi amacıyla fikir alışverişlerinde bulunuldu. Katılımcı yerel yönetim anlayışının güzel bir örneği olarak ortaya çıkan çalıştaya Bandırma ve çevresinden yoğun katılım oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi Balkan Masası Başkan Yardımcısı ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, BALGÖÇ Bursa Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bandırma BALGÖÇ Şube Başkanı İlhan Özer, Balkan Masası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, protokol üyelerinin teşekkür konuşmaları ile devam etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın gerçekleştirdiği konuşmada, "Mübadele sırasında yaşananları bütün evlatlarımızın bilmesi gerekiyor. Biz uzun zamandır Balkan göçmeni vatandaşlarımızın sorunları ve çözümleri üzerine çalışıyoruz ve çok yol kat ettik. Topraklarımızda yaşayan yurttaşlarımızın üçte birinin Balkanlar’dan göç ettiğini biliyoruz. Cumhuriyetimizin harcında Balkan göçmeni soydaşlarımızın yeri ve emeği çok büyük. Bizim bu noktada hem ülkemizde hem de Balkanlar’da yaşayan soydaşlarımızla ilişkilerimizi arttırmamız lazım. Bu yüzden Balkan Masamızı kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi, Balkan Masası ile Balkan göçmeni soydaşlarımızın sorunlarına büyük bir emek veriyor. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, konuşmasına kendisinin de bir Balkan göçmeni olduğunu belirterek başladı. "Söz verdiğimiz gibi tüm hemşehrilerimizi ayrım yapmadan kucaklıyor, birlikte yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadeleriyle konuşmasına devam eden Av. Tolga Tosun, "Bugün birlikte yönetim anlayışımızın güzel bir örneğine daha şahit olacağımız çok önemli bir çalıştay için bir aradayız" dedi. Tosun, "Bandırmayı birçok kültüre ev sahipliği yapan bir mozaik gibi düşünebiliriz. Balkan göçmenlerimiz de bu mozaiğin çok önemli bir parçasını oluşturuyorlar. Kentimiz sayıca en fazla balkan göçmeni soydaşımıza ev sahipliği yapan ilçelerin başında geliyor. Bandırma’da çok sayıda Balkan göçmeni kardeşimizle birlikte yaşıyor, onları kucaklıyoruz. Çalıştayımız ile hem Yunanistan hem de Bulgaristan mübadillerimizin istek ve önerilerine kulak verecek, günümüzde karşılaştıkları sorunları detaylarıyla tartışacak ve sağlıklı çözüm önerileri bulacağız. Sıklıkla vurguladığımız katılımcı yerel yönetim ilkemizin en güzel örneklerinden biriyle daha dertlere derman olacağız. Tabi ki Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 37 yıldan bu yana soydaşlarımızın kültürlerini yaşatmak, aralarındaki bağı güçlendirmek, haklarını korumak ve bu hakları geliştirmek gibi çok değerli amaçlarla faaliyetlerini yürütüyor. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayın da bu amaçlara hizmet edeceğine inanıyor, dernek çalışmalarına katkılar sunmasını temenni ediyorum. Sözlerimi noktalarken, mübadele döneminde yaşanan acıların ve kayıpların bir daha tekrarlanmamasını diliyor, göç yollarında hayatını kaybeden soydaşlarımızı saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin ise yaptığı konuşmada "20. yüzyılın başlarında, özellikle bizim coğrafyamızda, imparatorlukların tasfiyesi ve ulus devletlerin ortaya çıkışıla olan bir süreç var. Bu süreçte önce bizim devletimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki topraklarını kaybetmesiyle oralarda devletlerin oluşması, Rusya’nın Kafkaslar’da kendine göre zorlama baskılar oluşması nedeniyle, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan süreçte bizlere muhacir dendiği, mübadil denilen, bir nevi dilim varmıyor ama, insan takası maalesef olmuştur. Atalarının mezarlarını, oradaki hayatlarını, mallarını, mülklerini her şeylerini bırakarak vatan bildikleri topraklara bir anlaşmayla, tarihsel bir süreçtir. Bugünkü milli kültür havuzunun çok önemli unsurları mübadeleyle veya Balkanlar’dan, Kafkasya’dan göç etmek zorunda kalarak gelen Balıkesir’in Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas başta olmak üzere 20 ilçemize de gelen muhacirler var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Yücel Yılmaz’ın ortaya koyduğu vizyonuyla, sadece Balıkesir de değil, Türkiye’nin dünyanın neresinde Türk kültürü yaşatılıyorsa, biz oraya destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Şahin, "Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır" diyerek, "Bu güzel ülke ve Cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anarak barışın milletler ve ülkeler için önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugün burada geçmişimizin önemli bir dönemini hatırlamak, o dönemin izini sürerek anmak için toplandık. Geçmişini unutan ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan milletler ve toplumlar başka kültürlerin etkisine girerek kendi kültürlerini kaybedecek ve kültürsüz kalmaya mahkûm olacaklardır, Bu anlamda kendi kültürümüze, kendi tarihimize Balkanlar’dan, Adalar’dan, Kafkaslar’dan, Orta Asya’dan ata topraklarımızdan getirdiğimiz kendi değerlerimize ve kültürel varlığımıza sahip çıktıkça güçlü oluruz, bu bağlamda kültürümüzü örf ve adetlerimizin tarihimizin hayatta kalmasını sağlayacak. Bizden sonra gelecek olan yeni nesillerde yerel kimlik oluşturacak sosyal ve kültürel faaliyetlere Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem vermekteyiz" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’nin yüzde 35’i muhacir, Balıkesir’de bu aran yüzde 50’yi geçiyor. Bu nedenle Balıkesir Türkiye’nin en fazla muhacir nüfusuna sahip illerinin başında geliyor. Benim anne tarafımda baba tarafımda Bulgaristan Trnova’dan göç etmiş muhacir. Balıkesir bu nedenle aslında tam bir Balkan Kültür Başkenti özelliği taşıyor. Bütün Balkanlar’ın ve Kafkasya’nın kültürel mirasına sahip bir ildir Balıkesir. Bu zenginliklerimizi geleceğe taşımak ve tanıtmak için Büyükşehir Belediyemiz her alanda çalışıyor. Yaşadığımız şehrin, ilçemizin sosyokültürel yapısına katkı sağlamayı hedeflediğiniz bu tür etkinliklerin devamının gelmesi dileğiyle çalıştayın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların sonrasında çalıştay başladı. Çalıştay, Yunanistan’dan Bandırma’ya yapılan göçler ve Bulgaristan’dan Bandırma’ya yapılan göçler olmak üzere iki oturumdan oluştu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda araştırmacı yazar Alper Yapan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Merve İnce ve araştırmacı yazar Ersoy Aydoğan konuşmacı olarak yer aldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Toprakın hem başkan hem de konuşmacı olarak yer aldığı ikinci oturumda ise Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Şimşir, eğitimci yazar Ahmet Yılmaz ve Eşref Çetin konuşmacılar arasındaydı. Çalıştay programında Bandırma’ya gelen mübadiller, Bandırma kazasındaki nüfus hareketleri, zorunlu göç, Bulgaristan’da Türk azınlığı ve göç gibi konularda akademik çalışmalar paylaşıldı. Çalıştay, katılımcılar için düzenlenen plaket takdim töreni ile son buldu.