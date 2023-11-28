Balkan göçmenlerinin Ankara çıkarması

Bursa’daki Balkan göçmenlerinden oluşan yaklaşık 650 kişilik heyet, kendisi de göçmen bir ailenin ferdi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek göçmenlerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Bursa nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan Balkan göçmenleri, Ankara’ya çıkarma yaptı. Bursa’daki Balkan göçmenleri dernekleri ve vatandaşların oluşturduğu Balkan Masası’nın organizasyonu olan programda kalabalık heyet, Başkent Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de eşlik ettiği 650 kişilik heyet, ilk olarak Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı, ardından kendisi de bir Balkan göçmeni ailenin ferdi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Balkanlar ile olan dayanışma ve iş birliğini artıran, kardeşlik bağlarını güçlendiren sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerini Genel Başkan Özgür Özel ile paylaşan Bursa heyeti, soydaşların ve Türkiye’de yaşayan Balkan kökenli vatandaşların yaşadığı sorunları da dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile bir araya gelen Balkan Masası ve Bursa heyeti, CHP Grup Toplantısı’na da katıldı. Grup toplantısında Bursa’dan CHP’ye katıldığı belirtilen 650 kişiyi temsilen 6 kişiye rozet takıldı. “Baba evinin kapısı herkese açıktır, bu evin tapusu Atatürk’e aittir” diyerek herkesi CHP’ye katılmaya çağıran Genel Başkan Özgür Özel, Bursa heyeti adına Semra Aslan, Yelda Coşkun, Necla Alagöz, Sevda Gürsoy, Büşra Acar ve Halil Akgün’e rozetlerini taktı.

Grup toplantısının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, milletvekilleri ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Genel Başkan Özgür Özel ile makamında biraraya gelerek değerlendirmelerde bulundu.