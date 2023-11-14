Bu yıl 27.si düzenlenen “Balkan Hekimleri Diş Hekimliği Kongresi” Cumhuriyetin 100. Yılına özel Türkiye’de yapıldı. 12 Balkan ülkesinin katılım sağladığı kongreye İstanbul Atlas Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu ise sağlık turizminden yola çıktığı konuşmasında, “Doğru yapıldığı sürece en iyi diş hekimliği hizmetini Türkiye veriyor” dedi.

12 Balkan ülkesinin katılım sağladığı ve bu yıl 27.si düzenlenen “Balkan Hekimleri Diş Hekimliği Kongresi” Cumhuriyetin 100. Yılına özel İstanbul’da yapıldı. Özellikle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftasına denk getirilen kongrenin ev sahipliğini ise İstanbul Atlas Üniversitesi yaptı. Modern ve dijital diş hekimliğinin ele alındığı etkinlikte uzmanlar ayrıca gelişen teknolojinin sektöre olan etkilerini masaya yatırdı.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından dolayı onur duyduklarını ifade eden İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu, kongrenin bir diğer hedefinin ise, “Bilim insanları arasındaki ilişkiyi sağlamak, üniversiteler ve fakülteler arasındaki işbirliğini sağlamak ve tabi ki de dostluğu pekiştirmek” olduğunu söyledi. Kongre’de Balkan ülkeleri, Avrupa ve Amerika’dan akademisyenlerin konuk edildiğini belirten Prof. Dr. Katiboğlu, “Bilim toplumların ortak lisanıdır ve cehaletin düşmanıdır. Bilime yapılan yatırım, barışa yapılmış demektir. Bu anlamda, global bilim denizinde küçük bir yağmur damlası bile olabilmek bizi mutlu etmiştir” diye belirtti.

“’Doğru ve kurallarına uygun yapıldığı sürece’ diş hekimliği hizmetini en iyi Türkiye veriyor”

Sağlık turizmi denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden birisi olan Türkiye’nin aynı zamanda diş hekimliği hizmeti konusunda da kendini geliştirdiğini aktaran Prof. Dr. Bülent Katiboğlu, “Ülkemizde, özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, ‘doğru ve kurallarına uygun yapıldığı sürece’ Avrupa ülkelerinden hatta Amerika’dan bile çok ileri ve üst düzeyde bir diş hekimliği hizmeti veriyoruz. Tıp için de bunu söyleyebiliriz. Zamanında çok iyi hekimlerimiz yetişti. Hala hekim yetiştirmeye devam ediyorlar. Fakat sağlık turizmi doğru yapıldığı sürece doğru bir şey. Bir hafta içerisinde insanların diş tedavilerinin yapılıp taburcu edilmeleri doğru bir şey değil. Bu şekilde yapılmaya çalışılan sağlık turizmine biz diş hekimi bilim insanları olarak karşıyız. Çünkü ağızda doku iyileşmesi en az üç hafta gerektiriyor. Bunu düzgün yaparsanız hastalarınız ülkelerine geri döndüğünde sizden ve ülkenizden iyi bahsederler. Ama yapmazsanız çok eleştirilir ve olumsuz sonuçlara sebep olursunuz hatta davalara bile gider. O yüzden sağlık turizmden kastınız gelen hastaların düzgün tedavi edilmesi ve diş hekimliğindeki tıbbı kuralların uyulması ise tabi ki de faydalı. Ama değilse biz tamamen bu şekilde çalışmanın karşısındayız” dedi.