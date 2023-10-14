Balkan Judo U23 Şampiyonası Bahçelievler'de düzenlendi

Balkan Judo Birliği tarafından organize edilen "U23 Balkan Judo Şampiyonası" Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 150 sporcunun yarıştığı müsabakada dereceye girenler ödüllerini Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan aldı.

Balkan Judo Birliği tarafından Türkiye Judo Federasyonu ile birlikte düzenlenen "U23 Balkan Judo Şampiyonası" Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonaya Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Yunanistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Kosova ve Türkiye’den toplamda 150 sporcu katıldı. Müsabakanın açılış seremonisine Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile davetliler ve sporcular katıldı. Açılış seremonisinin ardından Federasyon Başkanı Huysuz, Başkan Bahadır’a, judo kıyafeti hediye etti.

Açılışın ardından konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Uluslararası Balkan U23 Şampiyonası var. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Yaklaşık 10 ülkeden 150 tane sporcumuz geldi, burada yarışma yapıyorlar. Bizim deyimimiz ile çalışmalarını yapıyorlar ve bunun neticesinde bazı ülkeler arasında bir birliktelik oluyor. Bunu düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Bizler de destek veriyoruz. Ben de judo sporcusuyum. Derece yapan arkadaşlarımız var. Ben tüm sporcularıma başarılı, sakatlıksız bir yarışma diliyorum. Hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.