Balkan Şampiyonası'nda Büyükşehir rüzgarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu, Kosova'da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 78 kilogramda üçüncü oldu.

Balkan Şampiyonası'nda Büyükşehir rüzgarı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu, Kosova’da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda 78 kilogramda üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Ece Zurnacı, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kosova’da düzenlenen Büyükler Balkan judo Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 78 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyaya hak kazandı.

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