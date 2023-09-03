Balkan Şampiyonlar Ligi heyecanı Sakarya'da yaşandı

Sakarya’da hentbolun Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA Gazprom Ligi Dostluk Turnuvası heyecanı yaşandı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen turnuvada Macar ekibi Veszprem şampiyon oldu.

Sakarya’da son olarak hentbolun Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA Gazprom Ligi Dostluk Turnuvasına ev sahipliği yaptı. 2 gün süren dev organizasyona Türkiye’de ilk kez Sakarya ev sahipliği yapmış oldu. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda Macar ekibi Veszprem şampiyon oldu. Sahne şovları, ışık ve dans gösterileriyle Serdivan Spor Salonunda başlayan organizasyonun final gününü spor severler tribünden takip etti. Karşılaşma sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mız bu tür ulusal ve uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapabileceğini yine gösterdi. Dev organizasyonu takip eden herkese teşekkür ederim. Avrupa Spor Şehri ünvanlı şehrimiz nice dev organizasyonlara ev sahipliği yaparak şehrimizin adını uluslararası arenada gösterecektir” dedi.

Turnuvanın şampiyonu Veszprem

Telekom Veszprem (Macaristan), Eurofarm Pelister (Makedonya), RK Vojvodina (Sırbistan) ve BGK Meshkov Brest (Belarus) takımlarının mücadele ettiği dostluk turnuvasının finalinde Meshkov Brest - Veszprem takımları karşılaştı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 18-15 geride kapatan Veszprem karşılaşmayı 31-32’lik skorla kazanarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise Vojvodina - Europharm takımları karşılaştı ve rakibini 33-27’lik skorla mağlup eden Sırp ekibi Vojvodina turnuvayı üçüncü tamamladı.