Balkanlar Üzerinden Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevresi 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıklarının 15 ila 20 derece birden düşmesiyle birlikte mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, soğuk hava dalgasının 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da en düşük sıcaklık 2°C'ye kadar gerileyebilir. Halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarıyla ilgili yapılacak meteorolojik erken uyarıların yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, sürücülerin ve çiftçilerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği de vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.