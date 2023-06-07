Balkanlarda Yıldırım rüzgarı

Karatede elde ettiği büyük başarılara bir yenisini ekleyen Yıldırım Belediyesporlu İrem Mingsar (23), Aralık ayında düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında da birinci olmayı hedefliyor.

2-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen International Federation Kyokushin (Ifk) 3. Open Balkan Şampiyonası’nda Yıldırım Belediyesporlu İrem Mingsar, Büyük Bayanlar kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. 15 yıldır karateyle ilgilenen Mingsar, Avrupa’da ve Türkiye’de düzenlenen birçok farklı organizasyonda mücadele ederek önemli dereceler elde etti. Balkan şampiyonu unvanıyla Aralık ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Mingsar altın madalya almak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken yine yüzlerce gence karate eğitimi vererek şampiyonlar yetiştiriyor.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Disiplinli ve en sert sporlardan biri olan Kyokushın karate branşında büyük bayanlarda Balkan Şampiyonu olan İrem Mingsar, “Kyokushın karate yapıyorum ve bu diğer karatelere göre en sert ve en disiplinli sporlardan birisi. Bu branşta derece yapmak çok zor. İller arasında, Türkiye çapında ve uluslararası arenada derecelerim oldu. Büyük bayanlar kategorisinde Türkiye’ye ilk dereceyi ben getirdim. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dünya Kupası’nda üçüncü olarak derece yaptım. 2-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen International Federation Kyokushin (Ifk) 3. Open Balkan Şampiyonası’nda birinci olarak ülkemizi temsil ettim. Hedefim Aralık ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda bayrağımızı göndere çekmek” diye konuştu.

Spor kenti Yıldırım

Yıldırım Belediyespor’un amatör branşlarda Türkiye’nin en iddialı kulüpleri arasında olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzme, karate, güreş başta olmak üzere pek çok branşta milli takımlara sporcu verdiklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri spor yatırımlarının meyvelerini görmeye başladıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Ulusal, uluslararası arenada ülkemizi temsil edip önemli başarılara imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.