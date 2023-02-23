Balkanlardan akın akın deprem için geliyorlar: Yollarda tır kuyrukları

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkez olmak üzere meydana gelen ve 11 ilin yanı sıra Suriye’yi de etkileyen depremin ardından dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar gelmeye devam ediyor. Avrupa ve Balkan Ülkelerinden yola çıkan yüzlerce yardım tırı Trakya’da bulunan sınır kapılarından giriş yaptıktan sonra Tekirdağ’da bulunan AFAD Bölgesel Lojistik Deposu’na geliyor. Burada yardım malzemelerinin türlerine göre ayrıştırılmasının ardından deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

AFAD’ın Tekirdağ’da bulunan deposunda görevlilerin yanı sıra gönüllü vatandaşların da destekleriyle ayrıştırılan yardım malzemeleri, özenle paketlendikten sonra dikkatli bir şekilde tırlara yükleniyor. Tıbbi ve medikal malzemeler, gıda ürünleri, yatak, battaniye, kıyafet, elektrikli ısıtıcı ve sobaların yanı sıra çocuklar için oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri gelen yardım kolilerinin içerisinden ayrıştırılarak türlerine göre deprem bölgesine gidecek tırlara yükleniyor.

Öte yandan, Tekirdağ’da bulunan kamu kurumları, işletmeler ve vatandaşlara tarafından toplanan yardım malzemeleri 409 tır, 103 kamyon ve 109 kamyonet ile deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıldı.