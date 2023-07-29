Balkona çektikleri profil yüksek gerilim hattına değdi: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iple balkona çektikleri profilin yüksek gerilim hattına değmesiyle elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilova Mahallesi Yuva Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas. Ö.’nün cam balkon yapımı için 4. kata çektiği profil sokaktan geçen yüksek geril hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan İlyas Ö. kendisine tutan Ömer Ö. ile birlikte yaralandı. Balkona yığılan ikiliyi gören ev sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

“Yüksek gerilim hattına çarptı”

Olayı anlatan Suat Şenol, “Ben malzeme almaya gittim İlyas yukarıdan iple çekiyordu. Daha doğrusu yanımda oğlum vardı oğluma çektiriyordum, İlyas da tutmuş malzemenin uçunundan. Direk çekince yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpılan 1 kişi yanında oğlumun arkadaşı Ömer vardı. O çarpılmaya başlayınca, Ömer tutmuş elektriğe maruz kalmış. Direk profile değmedi, İlyas’tan aldı elektriği” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.