Balkonda unutulan soba külü daireyi küle çevirmeden söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde binanın balkonunda unutulan soba külünün rüzgarın etkisiyle tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mustafa Paşa Mahallesi 763. Sokak’ta bulunan binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında ikamet eden aile bireyleri sobadan çıkarttıkları kızgın külü soğuması için balkona koydu. Külü, balkonda unutan aile ardından misafirliğe gitmek üzere daireden çıktı. Rüzgarın etkisiyle tutuşan kül yangın çıkardı. Yangın balkon sonrasında dairenin içine de sirayet etti. Durumu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın ve dumanlardan kimsenin etkilenmediği öğrenilirken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.