Balâlı 400 üniversite öğrencisine burs

Balâlılar Derneği Genel Başkanı Cemil Kılıç, 400 üniversite öğrencisine her ay 2 bin lira burs vereceklerini açıkladı.

Ankara’nın Balâ ilçesinde bulunan Balâlılar Derneği tarafından 400 üniversite öğrencisine 2 bin lira burs verileceği açıklandı. Öğrencilere verilecek burs için yemekte bir araya gelen iş adamları, açıkladıkları yardım miktarlarıyla öğrencilerin burslarını karşıladı. Balâlılar Derneği Genel Başkanı Cemil Kılıç, 2025 yılında Balâlı üniversite öğrencilerine verecekleri burs miktarını ve öğrenci sayısını açıkladı. Kılıç, "Balâlılar olarak yatırımı seven bir toplumuz. Hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli yatırımlara imza atmak için adeta yarış halinde olduğumuzu belirtmek isterim. En önemli yatırımı, ülkemizin ve ilçemizin geleceği için insana yapmaktayız. İnsan merkezli, eğitimli çalışkan bir toplum oluşmasına katkı sağlamak bizim en önemli ilkemiz olduğu gibi bizim için çok kıymetlidir. Her şeyi devletimizden beklemememiz gerekir. Devletimizin görevleri her yerde var ama bizlerin de asli görevleri vardır. Bunlardan birincisi ülkeyi ayakta tutan insana yatırım. Biz de karınca kararınca ilçemiz nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencilerine destek sağlamak istedik. 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaklaşık 250 öğrenciye burs vermiştik. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise burs için derneğimize başvuru yapan 400 öğrencimizin tamamına 2 bin lira olarak belirlediğimiz öğrenci bursumuzu, ekim ayı sonuna kadar öğrencilerimizin hesaplarına yatırmayı planlıyoruz. Öğrenci için bu ekonomik şartlarda paranın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Derneğimizin imkanları ölçüsünde destek vereceğiz" dedi.

Kılıç, öğrenim bursu için her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğini esirgemeyen Balâlı iş adamlarına da teşekkür etti.