Ballıpınar'lı Kadın Girişimciler projelerini tanıttılar

Erdek Kaymakamlığı ve Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü katkılarıyla Ballıpınar Kırsal Mahallesi’nde Kooperatif projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ballıpınar Kırsal Mahallesi’nde Güney Marmara Kalkınma Ajansının "Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi (KOOP.) Mali Destek Programı" çerçevesinde 2021 yılında 9 kadın girişimiyle kurulan "Kooperatifte Hareket Ballıpınar’da Bereket" adıyla gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gülsüm Çelikarslan, Emel Çelikarslan, Ayşe Ermiş, Neslihan Koca, Kademe Öztürk, Seval Kaya, Emine Çelikarslan, Emine Aygün ve Gülsüm Ermiş’in girişimiyle başlayan proje ile alakalı Kooperatif Başkanı Gülsüm Çelikarslan " Bugün bu pozisyonda sizinle konuşabilmeyi 4-5 sene öncesinde hayal bile edemezdik. 2021 yılında 9 kadın olarak çıktığımız bu yolda başta Sayın Kaymakamımız, Tarım İl ve İlçe Müdürümüzün önderliğinde küçük bir odada başladığımız kooperatifleşme arzumuzu bugünlere getirmiş bulunmaktayız. Bu yolda gözlerimizdeki ışıltıyı hiç söndürmeyerek bize destek olan Sayın Valimiz ve Değerli Hanımefendi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız ve Kıymetli eşi, Erdek Belediye Başkanımız, İl Tarım Müdürümüz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı sekreterimiz ve çalışanlarımız, siyasi parti başkanlarımız, İlçe Tarım Müdürü ve çalışanlarımız, Muhtarımız, komşularımız ve destekleri olmazsa olmaz olan eşlerimize ve çocuklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Kooperatifimiz Güney Marmara Kalkınma Ajansının vermiş olduğu bu destekle çoğalarak büyüyecektir. Bizim gibi potansiyelini kullanamayan kadınlara örnek olacaktır. Ballıpınarımızın çehresini değiştirecektir. Ürettiğimiz ürünün, yaptığımız el emeklerinin ederinde gitmesini sağlayacaktır. Tekrardan tüm kooperatif üyelerimiz adına katılımınız için teşekkür ederim." dedi.