Balya itfaiyesi ve terminali tam gaz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya ilçesine; güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip Otobüs Terminali ile yine son teknoloji ile donatılmış itfaiye araçlarına uygun garajı olan İtfaiye İstasyonu kazandırmak için aralıksız çalışıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi ile Balya İlçesi’nde başlattığı modern otobüs terminalinde çalışmalar hızla devam ediyor. Aynı zaman da ilçede meydana gelebilecek yangın ve afet olaylarına anında müdahale edebilmek için itfaiye araçlarına uygun son sistem garajı olan yeni itfaiye istasyonu da inşa ediliyor. Proje tamamlandığında Balya’nın Kocacami Mahallesi’nde bin 104 metrekaresi kapalı olan toplam 4 bin 569 metrekarelik alanda ilçenin hem itfaiye hem de otobüs terminali ihtiyacını karşılayacak. Güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlı olarak projelendirilen terminal ve yine son teknoloji ile donatılan itfaiye istasyonunun inşaatı kısa bir süre içerisinde tamamlanacak.

Tam donanımlı itfaiye istasyonu modern terminal

Toplam 512 metre kare olarak planlanan itfaiye istasyonunda; amir odası, santral ve dinlenme odası, eğitim salonu, bakım onarım garajı, mutfak, yatakhane, mescit banyo, wc ve teknik hacimler gibi ihtiyaç programına uygun mekanlar bulunacak. 592 metrekareli tek katlı olarak planlanan terminal binasında; bekleme alanı, beş adet bilet satış ve deposu, idari ofis, zabıta, emanet odası, revir, bay-bayan mescit ve abdesthane, bebek bakım odası, revir, bay-bayan wc dışında bağımsız girişe ve açık oturma alanına sahip kafeterya birimleri bulunacak.