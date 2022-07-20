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Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anız ile saman balyalarını küle çevirdi, arılar da zarar gördü

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde balya makinesinden çıkan yangın nedeniyle yanan 100 dönüm anızın yanı sıra 150 balya saman küle döndü. Yangından arı kovanları da zarar gördü.

Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anız ile saman balyalarını küle çevirdi, arılar da zarar gördü
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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde balya makinesinden çıkan yangın nedeniyle yanan 100 dönüm anızın yanı sıra 150 balya saman küle döndü. Yangından arı kovanları da zarar gördü.

Sultanköy merasında biçilen buğday tarlalarında balya makinesi ile saman bağlandığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın diğer tarlalardaki anıza da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Marmara Ereğlisi ve Çorlu itfaiye istasyon ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

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Yangın nedeniyle 100 dönüm anız ile 150 balya saman küle dönerken, tarla kenarında bulunan kovanlardaki bal arıları ile ağaçlık alan zarar gördü.

Olay yerinde jandarmaya ifade eden bir balya işçisi, yangının ot bağlama makinesinden çıktığını öne sürdü.

İHA
Editör

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