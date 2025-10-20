Bandırma ahır kokulu günlerine geri döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çevre ve halk sağlığı tartışmaları yeniden gündeme geldi. "Yüzen ahır" olarak bilinen canlı hayvan gemilerinden biri, İspanya’nın Ceuta Limanı’ndan yüklediği 1.844 adet damızlık düveyi Bandırma Çelebi Limanı’na getirdi. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde yoğun koku ve sinek artışı yaşandı.

Vatandaşlar, yayılan ağır koku nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepki gösterdi. Yıllardır aynı sorunla karşı karşıya olduklarını dile getiren Bandırmalılar, "Bandırma artık nefes alınamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Bandırma’nın merkezinde kalan Çelebi Limanı, yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle uzun süredir eleştiri konusu oluyor. Uzmanlar, limanın şehir içinde kalmasının çevresel etkileri artırdığını ve canlı hayvan tahliyeleri gibi ağır koku ve sağlık riski taşıyan işlemlerin burada yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır’ın halktan gelen yoğun tepkilere rağmen herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. Bayır’ın sessizliği, kamuoyunda "duyarsızlık" olarak değerlendiriliyor. Bandırma’da yaşayan vatandaşlar, liman yönetiminin halk sağlığını hiçe saydığını savunarak, "Bandırma halkı ticari çıkarların bedelini soluyarak ödüyor" dedi.

Sadece canlı hayvan gemileri değil, limanda yapılan diğer kuru yük tahliyelerinin de hem havaya hem de denize zarar verdiği, liman sahasında toz, koku ve atık birikiminin arttığı öne sürülüyor. Vatandaşlar, özellikle rüzgarlı günlerde bu durumun kent genelinde ciddi bir hava kirliliği oluşturduğunu belirtiyor.

Öte yandan, "Spiridon-II" isimli bir başka geminin iki gün içinde Bandırma Çelebi Limanı’na yanaşacağı ve 2 bin 901 adet düvenin daha tahliye edileceği öğrenildi.

Bandırma’da çevre örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, limanın şehir içindeki konumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bandırma’nın sağlığı ticari kazançtan daha değerlidir" çağrısında bulundu.