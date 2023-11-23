Bandırma Belediye Başkanı Tosun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e hayırlı olsun ziyareti

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP Bandırma İlçe Teşkilatı üyeleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da yer aldı. Belediye Başkanı Tolga Tosun, Özel’e 82 numaralı Bandırmaspor forması hediye etti.

Belediye Başkan Tolga Tosun, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Göz bebeğimiz kentimizdeki çalışmalarımızı kendisiyle paylaşarak, il olma konusundaki arzumuzu da bir kez daha dile getirdik. Şehrimize gösterdiği ilgi için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum” dedi.