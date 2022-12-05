Bandırma Belediyesi'nden dijital dönüşüm çözümleri

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla ruhsat ve imar durumu, yol kotu hizmetleri de dijital mecraya taşınıyor.

Dijital dönüşüm programının tanıtım toplantısı Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Hizmete alınacak bu uygulama ile birlikte ruhsat ve imar durumu başvuruları, süreç takibi belediyeye gelmeden online olarak yapılabilecek. Diğer kurumlarla birlikte entegre olarak çalışacak olan sistem aynı zamanda dijital arşiv özelliği de taşıyor. Değişen ve gelişen teknolojik sistemlerle Bandırma belediyesinin alt yapısı dijital dönüşüm çözümleri güçleniyor. Bandırma Belediyesi Av. Tolga Tosun, "4. seneye yaklaşıyoruz artık Belediye Başkanlığında teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor, zamanı takip etmemiz gerekiyor. Tabi bugün artık herkesin cebinde telefonlar var, dünyayı takip ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Tabi bu değişiklikleri yapmak gerekiyor ama bu değişikliklerde kolay olmuyor ciddi bir emek harcanıyor, ciddi bir mesai harcanıyor. Belediye Başkanı olduktan sonraki süreçte teknolojik alt yapımızı geliştirmek için daire başkanlarımıza birimlerimiz ile yardımcılarımıza çok ciddi şekilde toplantılar yaptık, tabi mevcut kullanılan bir sistem vardı zaten. Kullanmış olduğumuz bir yazılım vardı, günlerce aylarca toplantılar yaptık onun sonucunda da mevcut yazılımın yeterli olmadığı yeni bir dijital yazılıma geçmeye arkadaşlar ile karar verdik." şeklinde konuştu