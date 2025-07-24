Bandırma Belediyesi'nden sokak hayvanları için yeni yaşam alanı çalışması

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Bandırma Belediyesi tarafından yeni yaşam alanı çalışmaları yürütülüyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Mirza, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli şekilde mevcut barınakta faaliyetlerin sürdüğünü belirterek, yeni doğal yaşam alanlarının oluşturulması yönünde projelerin devam ettiğini ifade etti.

Mirza, "Yeni doğal yaşam alanları oluşturuyor, barınak projemizi hızlandırıyoruz. Ormanlık alanlardan yeni tahsislerin yapılmasını da bekliyoruz. Amacımız hem hemşehrilerimizin hem de sokaktaki canlarımızın sağlıklı ve barış içinde bir yaşam sürmesidir" dedi.

Hayvan refahının yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alındığını da vurgulayan Başkan Mirza, "Biz, sokaktaki canlarımızın da insanlarımızla barış içinde yaşamasından yanayız. Ancak bizi bağlayan yasalara ve yaptırımlara uymak durumundayız. Canlarımızı sağlıklı ortamlarda yaşatmak, en önemli görevlerimizden biridir; bu da böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından, barınaklarda görevli personele de süreçteki katkılarından dolayı teşekkür edildiği bildirildi.