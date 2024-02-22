Bandırma Belediyesi sosyal yardımlarda çağ atladı

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un insan odaklı belediyecilik anlayışıyla Bandırma’daki sosyal yardım ve destekler, yeni projeler de hayata geçirilerek son 5 yılda katlanarak arttı.

Bandırma Belediyesi, sosyal hizmet alanında gerçekleştirdiği proje ve hizmetlerle son 5 yılda önemli bir hamle yaptı. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un seçildiği ilk günden bu yana vurguladığı insan odaklı belediyecilik anlayışıyla, sosyal hizmet alanında verilen tüm sözler yerine getirilerek kısa sürede adım adım hayata geçirildi.

Bandırma Belediyesi’nin sosyal yardım ve destekleri neler?

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun liderliğinde geliştirilen projeler arasında yer alan BANSÜT markasıyla minik yavrulara sağlıklı süt desteği sağlanıyor. "Sağlıklı Çocuklar, Güçlü Nesiller" sloganıyla yürütülen proje kapsamında her ay ortalama 700 ihtiyaç sahibi çocuğa toplam 6 bin litre süt ulaştırılıyor.

Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesinde, öğrencilere her sabah ücretsiz sıcak çorba ikram ediliyor. Ayrıca, final sınavları süresince kütüphane bölümünde akşamları da çorba ikramı devam ediyor.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un hayata geçirdiği bir diğer proje de ihtiyaç sahibi ailelere ve üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet veren, “Giysi Yıkama Merkezi,” oldu. Ayrıca, “Evde Temizlik Projesi,” ile bakıma muhtaç vatandaşların temizlik ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanıyor.

Yaşlı, engelli, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar her gün bir öğün dört çeşit aylık 350 kişilik yemek ulaştırma çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca kullanılmayan kıyafetler, “Sosyal Butik,” ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un projeleri arasında yer alan, “İstihdam Ofisi,” aracılığıyla kadın ve dezavantajlı gruplara öncelik verilerek iş bulmaları destekleniyor. Eğitim ve gelişim kursları düzenlenerek nitelikli iş imkanlarına ulaşım kolaylaştırılıyor.

Bandırma Belediyesi’nin yeni hizmetlerinden biri de "Mobil İkram Aracı" oldu. Haftanın 5 günü farklı lokasyonlarda toplam 1000 kişilik çorba ikramı gerçekleştirilirken, cuma günleri ise cami önlerinde özel ikramlar yapılıyor.