Bandırma - Bursa karayolu üzerinde trafik kazası: 1 yaralı
Bandırma-Bursa karayolu üzerinde tek taraflı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bandırma-Bursa karayolu üzerinde tek taraflı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bandırma - Bursa karayolu 12. kilometresinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. E. G. idaresindeki 02 DZ 204 plakalı otomobil yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaparak aracın içinde sıkıştı. Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan E. G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.