Bandırma CHP İlçe Başkanı Selim Panç istifa etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dr. Selim Panç görevinden istifa etti.
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dr. Selim Panç görevinden istifa etti.
Bandırma CHP İlçe Başkanı Dr. Selim Panç partideki görevinden istifa ederek Milletvekiliği aday adaylığını 7 Ocak 2023 tarihinde adaylık süreci ile ilgili süreci paylaşmak adına Barış Manço Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.