Bandırma çocuk evlerinde eğlenceli ara tatil

2025 Aile Yılı kapsamında, Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklar ara tatili oyun ve aktivitelerle değerlendirdi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Bandırma Hicri Ercili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ndeki çocuklar, ara tatili fırsat bilerek oyun salonunda keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte bowling, masa oyunları ve farklı eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Çocuklar, oyunlar aracılığıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı, takım çalışması ve paylaşma gibi değerleri deneyimleme imkânı buldu. Etkinlik sırasında yapılan oyunlar hem eğlenceli hem de çocukların sosyal etkileşimlerini artıracak şekilde planlandı. Hicri Ercili Çocuk Evleri yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların psikolojik ve duygusal gelişimine katkı sağladığını, aynı zamanda onları keyifli ve güvenli bir ortamda bir araya getirerek güzel hatıralar biriktirmelerine imkân tanıdığını belirtti. Etkinlik boyunca çocuklar güzel anlar biriktirdi, birlikte olmanın ve paylaşmanın tadını çıkardı. Yetkililer, bu tür programların yıl boyunca devam edeceğini ve ara tatil etkinliklerinin çocukların eğitim ve sosyal gelişimini desteklemeyi hedeflediğini belirtildi.