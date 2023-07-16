Bandırma'da 15 Temmuz programı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 7. yılında Demokrasi Şehitleri için Cumhuriyet Meydanı’nda Anma Töreni Düzenlendi.

Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Hava Jet üssü Komutanı Hava Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Bandırma ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününe istinaden Bandırma Kaymamı Engin Aksakal konuşma gerçekleştirdi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 15 Temmuz’da ve Türkiye adına hayatını kaybeden bütün şehitleri rahmetle anan Bandırma Kaymakamı Aksakal, "Milletimizin iradesinin ele geçirilmeye çalışıldığı o gecenin 7’nci yılındayız. 15 Temmuz’da yaşananları unutmamak, unutturmamak için bütün il ve ilçelerimizin meydanlarında Bandırma’da olduğu gibi buluşuyoruz. Bugünü unutmamanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca, meydanda Kızılay Bandırma Şubesi’nce vatandaşlara su ve çay ikramı yapıldı. 15 Temmuz gecesinde Ankara’da şehit düşen Ramazan Konuş adına ve şehitler için, lokma hayrı yapıldı.

Saat 00.13’ü gösterdiğinde de tüm yurtta olduğu gibi Bandırma’daki camilerde salalar okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hazırlanan videolar protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerden sonra Bandırma İlçe Müftü Vekili Emrullah Sayar şehitler için dua okudu. Tören okunan salalar ile sona erdi.