Bandırma'da 15 Temmuz Şehitlerine mevlit okundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Camide mevlit ve akabinde Bandırma Şehitliği ziyaret edildi.

15 Temmuz Şehitleri için Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu.

Bandırma’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümü etkinlikleri içinde Aziz şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlid-i şerif okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için Bandırma’da Mevlid-i Şerif okutuldu. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dahilinde Bandırma Haydar Çavuş Cami’nde düzenlenen programda, din görevlisi Rıdvan Çolak Yılmaz Gemici, Birol Dingaz ve Fikret Mez tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Vekili Emrullah Sayar, tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi. Düzenlenen programa, Bandırma Kaymakamı Engin Sakal, Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Doğan, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Akabinde resmi tören şehitlikte devam etti. Din görevlisi Kur’an Tilaveti ‘nin ardından Kur’an’ı kerim ve İlçe müftü Vekili Emrullah Sayar, tüm şehitler için dua okudu. Şehitlikteki tören protokolün şehit mezarlarına çiçek bırakmasıyla sona erdi.