Bandırma'da 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma içesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108.yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bandırma Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören ilk olarak Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Bandırma Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Resul Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Yavuz” Bugün adı Türk ve Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale kara ve deniz zaferlerinin 108. Yıl dönümü. Altın harflerle yazılan öyle bir yazı ki okuyan her vatan evladının inançla vatan için mücadelenin ne demek olduğunu anlamaya imkân verebilecek bir şuur yazısı Daha da önemlisi Tarih yapan bir milletin atasının kanla yazdığı yazı. Tarihimize baktığımızda, diğer milletlerin sıradan bir savaş, unutulması gereken ağır bir yenilgi veya sonraki nesillerin öğrenmesine gerek görülmeyen tarihi bir hadise olarak kabul ettiği olayların, bizler için dersler alınması gereken tarihimizin kırılma noktası, milli birlik ve beraberliğimizin gurur abidesi olarak görülen vecih mihengler olarak kabul edilmektedir. İşte buradan 140 km uzakta Çanakkale’de günümüzden 108 yıl önce verilen destansı direniş, Türk milleti için ulusal bilinci canlı tutarak sonsuza dek sürecek derin ilhamları barındıran tarihi bir olay özelliği taşımaktadır.

Çanakkale’de o destansı mücadelede şehit olan yüzbinler, canlarını feda ederek toprağı vatan yaparken, bizlerin sinelerinde de bağımsızlık başta olmak üzere gururun, onurun ve şükran duygularının da sembolleri olarak ölümsüzlüğü yakalamışlardır. Onlar bu topraklardaki derin köklerimizdir. Onlar, Anadolu çınarının her bir hücresine can veren vatan toprağını ana kucağı yapmış aziz şeritlerimizdir. Dolayısıyla, tarihi olayları bu açıdan ele aldığımızda, bizleri nasıl dönüştürdüğünü de bizlere nasıl birer kimlik kazandırdığını da görebilmekteyiz. Tarih devamlılıktır, milletlerin var oluş kaynağıdır. Bu vesile ile sözlerime burada son verirken bu onurlu günde, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor ve onlara diyorum ki, Kanlarınızı dökerek vatan yaptığınız bu topraklar üzerinde özgür olarak yaşayan bizler sizlere; Minnettarız Ruhlarınız şad olsun” dedi.

Şehitlikte düzenlenen törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal Bandırma Belediyesi Başkan Vekili Sıtkı Ağan, Bandırma Garnizon Komutanı Hava Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da törende hazır bulundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Haydar Çavuş Camii Kayyımı Rıdvan Çelik ve Sunullah İmamı Ali Şener, Kuranı Kerim Tilaveti verdi. Ardından Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci dua etti. Son olarak ta protokol şehit mezarlarını teker teker gezerek, karanfil bıraktı ve tören son buldu.