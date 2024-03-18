Bandırma'da 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü kapsamında şehitler resmi tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü kapsamında Bandırma Şehitliği’nde resmi tören gerçekleştirildi. Şehitler Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6’ncı Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Levent Eğren, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Boz, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma Belediye Başkan Adayları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, şehit aileleri ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Resul Yavuz yaptı. Yavuz, “ Bugün adı Türk ve Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale kara ve deniz zaferlerinin 109. yıl dönümü. Altın harflerle yazılan öyle bir zafer ki ilham alan, düşünen her vatan evladının inançla vatan için mücadelenin ne demek olduğunu anlamaya imkân verebilecek bir şuur timsali. Aynı vatan parçası üzerinde, ortak dil ve birlikte yaşama arzusu ile bir araya gelen fertlerin hafızalarında tarih, çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlığın değişim ve gelişimini kaydeden tarih, bu yönüyle ele alındığında farklı halkları bir araya getiren ve o halklara millet olma vasfını kazandıran güçlü bir birleştirici unsurdur. Bu açıdan, Tarih hafızadır, tarih şuurdur. Tarih, geleceğe ışık tutmaktır. Bu onurlu günde, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor ve onlara diyorum ki; kanlarınızı dökerek vatan yaptığınız bu topraklar üzerinde özgür olarak yaşayan bizler sizlere minnettarız. Ruhunuz şad olsun.” dedi.

Programın devamında Bandırma İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Çapraz, “Bir Yolcuya” isimli şiirini okudu. Haydar Çavuş Camii İmam Hatibi Fikret Mez ve Haydar Çavuş Camii Müezzini Rıdvan Çelik, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirmesinin ardından Bandırma İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan şehitler için dua etti. Program, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanmasının ardından son buldu.