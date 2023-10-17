Bandırma'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Atletizm Yarışmaları düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Bandırma Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Bandırma Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Atletizm Yarışmaları’ düzenlendi.

17 Eylül Stadyumunda düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Atletizm Yarışmaları’na Bandırma’daki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 247 öğrenci katıldı. Yarışma sonunda ilk 4’e giren öğrencilere madalya töreni düzenlendi. Madalyaları, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 17 Eylül Stadında, atletizm pistinde Genç, Yıldız, Küçük ve Minik kategorilerinde düzenlenen okullar arası atletizm yarışlarına Bandırma’da ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören 40 okuldan toplamda 247 sporcu katıldı.

Bandırma İlçe Spor Koordinatörü Baybars Özateş şunları söyledi; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Bandırma’da şanımıza yakışır bir şekilde 100.Yıl etkinliği düzenliyoruz. Okullar arası atletizm yarışmalarında dereceye giren ilk 4 sporcularımıza madalya vereceğiz. Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır bir şekilde yapmak istiyoruz. 4 kategoride 8 yarış olacak. İlkokul minikler 3-4.sınıflar, ortaokul küçükler 5-6 sınıflar, ortaokul yıldızlar 7-8. Sınıflar, lise gençler kız erkek olarak toplamda 8 yarış gerçekleştireceğiz. Geçen yıllara göre yoğun bir katılım var. 247 sporcu yarışmaya katılım gösterdi. Katılımın yüksek olmasından dolayı oldukça mutluyuz ”dedi.