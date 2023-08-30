Bandırma'da 30 Ağustos Zaferi Bayramı çoşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıldönümü nedeniyle Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki törenin öncesinde Bandıma Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleşti. Ardından Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi Çelenk sunumunu yaptı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üs Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Caddesinde törenlere geçildi. Günün anlam ve önenme binaen 6. Ana Jet Üs Garnizon Komutanlığı Hv. Plt, Binbaşı Orhun Bayazıt tarafından konuşma gerçekleşti. Ardından günün anlam ve önemine öğrenciler “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Zafer Türküsü ve Bir Yolcuya” adlı şiirler okudular. Daha sonra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü halk oyunları, Balıkesir Halk oyunları yöresi halk oyunları gösterimi yapıldı ve son olarak resmigeçit töreni gerçekleşti.