Bandırma'da 3X3 basketbol heyecanı başlıyor

32. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek olan “Bandırma 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası” başlıyor.

Bandırma Belediyesi’nin organize ettiği FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) onaylı Bandırma 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası ile ilgili başvuru şartları ve tüm merak edilenler belli oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin takvimi içerisinde yer edinen “Bandırma 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası” 7 Eylül - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak FIBA onaylı özel sahada düzenlenecek. Turnuva çerçevesinde Elit Kategori’nin eleme müsabakaları 9 Eylül Cumartesi günü, final müsabakaları ise 10 Eylül Pazar günü oynanacak. Turnuvaya katılan tüm takımlara çift taraflı maç forması verilecek. Turnuva boyunca oynanacak birbirinden çekişmeli müsabakalar dışında mini yarışmalar ve çeşitli şovlar gerçekleştirilecek, sürpriz hediyeler verilecek.

Uluslararası Elit Kategoride turnuvanın şampiyonu 35 bin TL, turnuva 2’ncisi 20 bin TL ve 3’üncüsü 15 bin TL para ödülü kazanacak. Yerel Kategoride ise Büyükler şampiyonu 10 bin TL, Gençler şampiyonu 8 bin TL ve Yıldızlar şampiyonu 6 bin TL para ödülü alacak.

Turnuvada yer almak isteyen Yerel Kategorideki takımlar, Yıldızlar (2007 ve üzeri doğumlu), Gençler (2004 ve üzeri doğumlu) ve Büyükler (2003 ve öncesi doğumlu) olmak üzere üç farklı kategoride yarışacaklar. Bu kategorideki takımlar başvurularını 14 Ağustos-4 Eylül (saat 16.00’ya dek) tarihleri arasında Bandırma Belediyesi Nikah Salonu’nun altından gerçekleştirebilecekler. Yerel kategorideki takımların kura çekimleri 6 Eylül günü yapılacak.

Uluslararası Elit Kategori de turnuvaya dahil olmak isteyen yabancı ve ulusal takımların ise FIBA 3X3 resmi internet sayfasından turnuva başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvurular aşağıda paylaşılan bağlantıdan yapılacak.