Bandırma'da asayiş operasyonunda 3 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 3 kişi yakalandı, 1 kişi ise aranıyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelilere ait iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 173 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 30 adet 7,65 mm çaplı tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği kartuşu, 11 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 14.400 adet dolu makaron, 8.800 adet boş makaron, 21 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında 6136 SKM-2863 SKM-5607 SKM suçlarından haklarında işlemler başlatıldı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.