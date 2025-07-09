Bandırma'da aşure ikramıyla birlik ve beraberlik mesajı

Bandırma’da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliklerinde vatandaşlar bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda kazanlar başında aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Başkan Mirza, Paşakent Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ayrı bir aşure programına da katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Mirza, ikramlara eşlik etti. Aşurenin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Başkan Mirza, "Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan bu güzel ayın, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.