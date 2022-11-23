Bandırma'da balık fiyatları lodos ve soğuk hava nedeniyle yükseldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki balık halinde, havaların soğuk gitmesi ve lodosun etkili olmasından dolayı fiyatlar artış gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Bandırma Balık Hali’nde lodos ve soğuk hava fiyatları da etkiledi. Balıkçıların denize açılamaması dolayısıyla balık varlığındaki azalma, fiyatlara da artış olarak yansıdı. Hamsi 35 lira, çinekop 80 lira, uskumru 70 lira, Karadeniz çupra 50 lira, levrek 50 lira, istavrit 70 lira, sardalya 70 lira ve palamut balığı 70-100 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer aldı.

Balıkçı Cem Tecimen, "Şu anda balık fiyatları takriben bir haftadan beri biraz yükselmekte. Neden? Havalardan dolayı, çok büyük lodoslar başladı, fırtınalar var ve kestane karası yeni bittiği için denizden az balık geliyor. Arz talep olduğu için çok geldiği zaman ucuz oluyor, az geldiği zaman ise pahalı oluyor. Dolayısıyla bugünlerde fiyatlarımız biraz yükseldi" diye konuştu.

Balıkçı Barış Yıldız, "Şu anda Karadeniz’den hamsi balığı gelmeye başladı, kilosu 35 lira. Şu anda bolluk hamsiden yana. Marmara Denizi’nden çinekop balığı çıkıyor, kilosu da 80 lira. Çinekop balığı da bol şu anda. Türkiye’nin her bir tarafına buradan balık gidiyor; Ankara, Bursa ve İzmir Türkiye’nin her şehrine gidiyor. Palamut bu sene çok çıktı ama artık palamut balığına elveda diyoruz" dedi.