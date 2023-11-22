Bandırma'da baz istasyonunun yıkımı gerçekleşti

Bandırma Belediyesi tarafından alınan kararın ardından General Balcı Çamlığında yapılmak istenen baz istasyonu yıkıldı.

Bandırma'da baz istasyonunun yıkımı gerçekleşti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bandırma Belediyesi tarafından alınan kararın ardından General Balcı Çamlığında yapılmak istenen baz istasyonu yıkıldı.

Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşam Alanın içerisine Vodafone tarafından kurulmak baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti. Baz istasyonunun çocukların sağlığını tehlikeye attığını söyleyen mahalle halkı, bölgede eylem yapmıştı. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un da konuyla yakından ilgilenmesiyle baz istasyonunun yapımı durdurulmuştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bandırma Belediyesi Encümen Toplantısında yapımına başlanan baz istasyonu için yıkım kararı çıktı. Belediye Başkanı Tosun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Encümenimizle yaptığımız en son toplantıda, baz istasyonunun yıkılması için karar alındı. Karar neticesinde biz de baz istasyonunu yıkacağız” dedi.

Ardından Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşam Alanı içerisine kurulan baz istasyonunun, Bandırma Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri kontrolünde yıkım işlemi gerçekleştirildi.