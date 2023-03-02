Bandırma'da Bekçiler geri döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri, deprem bölgesinde 23 gün görev yaptıktan sonra geri döndüler.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, deprem bölgesinde vatandaşa yardımcı olmak ve asayiş hizmetlerini sağlamak üzere bünyesinde görevli personellerden oluşan 37 çarşı ve mahalle bekçilerini deprem bölgelerine göndermişti.

Deprem Bölgesindeki bekçiler Bandırma’ya geri döndüler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bölgeye giderek buradaki çalışmalara destek oldular.

Bandırma genelinden 37 bekçi asrın afeti olarak tanımlanan deprem bölgelerine giderek, burada çalışmalarını tamamlayarak görev yerlerine geri geldiler. Yaklaşık 23 gün boyunca deprem bölgelerinde görev yapan bekçiler tekrar Bandırma’nın sokaklarında hırsızlık, huzur ve güvenliğin sağlanması için görevlerine devam edecek.