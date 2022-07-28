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Bandırma'da deniz seferleri iptal edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz seferlerinin iptal olmasına neden oldu.

Bandırma'da deniz seferleri iptal edildi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz seferlerinin iptal olmasına neden oldu.

Bandırma’da denizde oluşan dalgalar nedeniyle yük gemileri açıkta demir atarken, İstanbul Kadıköy’e yapılması gereken deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Şiddetli fırtına ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı da yetkililer sık sık vatandaşları ormanlık bölgelerde ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

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İHA
Editör

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