Bandırma'da dere yatağında bulunan okulun yeri değişti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılıp yıkılan eski Ticaret Meslek Lisesi’nin yeri, dere yatağının yanında olması nedeniyle değişti.

Bandırma Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dere yatağı üzerine kurulu oluşu ve binanın deprem riski taşıdığı, yıllar önce de güçlendirme çalışması yapıldığı ancak bunun sağlıklı olmadığı tespit edilerek geçtiğimiz aylarda yıkımına karar verilen okul binasının yeri değiştirilip bahçe içerisinde bulunan diğer arsaya yapılması için temel kazı çalışmaları başladı.

Bandırma Sunullah Mahallesi’nde yaklaşık yarım asırdır hizmet veren eski adıyla Ticaret Lisesi, yeni ismiyle Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği, 400 gün içinde tamamlanıp 24 derslikle eğitim öğrenime açılacağı ifade ediliyor. Okul binası eskisi gibi yine 4 kat ve bir de bodrum kattan oluşacak. Bandırma Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim öğretim faaliyetlerine merkezde bulunan Vecihibey Ortaokulu’nda devam ediyor.