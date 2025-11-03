Bandırma'da doğa yine çöplük oldu

Bandırma’da doğaya karşı duyarsızlık her geçen gün artıyor. Şehrin çöplüğü Külefli yoluna taşındıktan sonra, bazı vatandaşlar evsel atıklarını gelişigüzel bir şekilde doğaya bırakmaya başladı. Bandırma’ya bağlı Doğanpınar Mahallesi ile Külefli arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolda artık adeta bir vahşi döküm alanına dönmüş durumda.

Evlerini temizleyip doğayı kirleten duyarsız kişilerin bıraktığı çöpler arasında; eski koltuklar, klozetler, halı ve kilimler, tamirat sonrası çıkan moloz yığınları bulunuyor. Sessizliği ve araç trafiğinin azlığını fırsat bilen çevre katliamcıları, çöplerini kimse görmüyormuşçasına doğaya terk ediyor.

Vatandaşların bu sorumsuz davranışları, sadece görüntü kirliliği değil, aynı zamanda doğal yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rüzgârla etrafa saçılan plastikler, yağmurla toprağa karışan kimyasallar, hem tarım arazilerini hem de yeraltı sularını tehdit ediyor.

Bandırma Belediyesi’nin, bu tür vahşi dökümlere karşı denetimleri sıklaştırması ve bölgeye güvenlik kamerası yerleştirilmesi yönünde talepler artarken, vatandaşlara da doğayı koruma bilincini yeniden kazandıracak farkındalık çalışmaları yapılması gerektiği vurgulanıyor.