Bandırma'da e-ticaret dolandırıcılığı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 kişiyi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım çıkarma vaadiyle e-Devlet şifrelerini alıp, adlarına şirket kurarak dolandırmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bandırma'da e-ticaret dolandırıcılığı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 8 kişiyi Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan yardım çıkarma vaadiyle e-Devlet şifrelerini alıp, adlarına şirket kurarak dolandırmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma’da Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan kendilerine yardım alacağını söyleyerek 8 kişinin e-Devlet şifresini alan H.K. (48), vatandaşların üzerinden vergi dairesinden e-ticaret sicil numarası aldı. Aldığı sicil numarası ile 8 kişi adına şirket kurarak dolandırmak isteyen H.K., hedefine ulaşamadan Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan H.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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