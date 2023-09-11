Bandırma'da Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 25 bin öğrenci ve 2 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılın uyum süreci çerçevesinde ilk ders zili 4 Eylül 2023 tarihinde 1’inci sınıf, 5’inci sınıf ve 9’uncu sınıflar için çalmıştı. 11 Eylül itibariyle İlköğretim, ortaöğretim ve liseler ders başı yaptı. Bandırma Hasan Atlı İlkokulu’nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında ilk olarak İstiklal Marşı okundu ardından sınıflarıyla buluşan öğrenciler öğretmenleriyle tanıştılar. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ilk ders saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Şube Müdürü Burak Ata, Hasanatlı İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Aslan “25 bin öğrencimiz eğitim öğretim yılına başladı”

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ’Resmi ve özel okullarda dâhil 2 bin civarında öğretmen ve 25 bin öğrenci eğitim öğretim yılı için bugün itibariyle ders başı yaptığını ifade ederken Aslan “ 25 bin öğrencimiz ve 2 bin öğretmenimiz 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Çocuklarımızı büyük bir özlemle bütün yaz boyunca bekledik. Çocuklarımızın güzel bir eğitim öğretim geçirmeleri için okullarımızı hazır hale getirdik. Hizmet aşkıyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla çalışıyoruz. Bandırma’daki tüm okullar eğitim öğretime hazır. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ”dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre yılının ilk ara tatili, 10 Kasım’dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak.

İkinci sömestr yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan’da, bir haftalık ara tatil ardından eğitime devam edilecek. İlk ve orta dereceli okullar, 14 Haziran’da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.