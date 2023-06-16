Bandırma'da elektrikli araçlar için hızlı şarj ünitesi 'Trugo'

Bandırma Ticaret Odasının öncü projelerinden biri olan ve odanın girişimiyle projelendirilen çalışma ile Bandırma’ya "Trugo" hızlı şarj ünitesi kazandırıldı.

Trugo Şarj İstasyonu, aynı anda iki aracın şarj edilebileceği bir kapasiteye sahip ve TOGG başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerle uyumlu olarak tasarlandı. İstasyonda, 180 kilowatt (kW) hızlı şarj ünitesi bulunuyor. Trugo uygulamasını indirerek kullanılabilen şarj istasyonu, haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet veriyor. Bandırma Ticaret Odasının bu girişimiyle birlikte Bandırma’da, elektrikli araç sahipleri için şarj altyapısını güçlendiren bir merkez haline gelmiştir. Bandırma Ticaret Odası (BTO) Başkanı Adem Yılmaz’ın Trugo Şarj İstasyonu’nun açılışına ilişkin yaptığı açıklamada sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım için bu tarz altyapıların önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Bandırma’nın bu alanda liderlik rolü üstleneceği ifade edildi.

Yılmaz, "Elektrikli aracı olan vatandaşlarımız 25 dakikada yüklemeyi yapıp yolculuğuna devam edecek olup aynı anda 2 aracımız şarj edilebilecektir. 180 kW gücünde olup tüm altyapısını Bandırma Ticaret Odası olarak üstlendik. Bu süreçte bizlere ciddi anlamda destek veren UEDAŞ müdürümüz Faruk Bozan’a, 7/24 bu süreci yılmadan bıkmadan süreci baştan sona yöneten yönetim kurulu üyemiz Ozan Akdoğan’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.