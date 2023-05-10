Bandırma'da Engelliler Haftası kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle resmi tören gerçekleşti.

“10-16 Mayıs Engelliler Haftası” nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda resmî tören gerçekleştirildi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Neziha Büyüksolak, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bandırma’da özel gereksinimli bireyleri temsil eden derneklerin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Neziha Büyüksolak yaptı. Büyüksolak konuşmasında, Engelliler Haftası’nda özel bireylerin sorunlarına dikkat çekilmesinin, bu sorunların çözümüne katkı sağlanmasının ve toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, “Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletlere üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde başlayan ’Engeller Haftası’ndaki amaç tüm dünyada farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Her insanın bir engelli adayı olduğu bilinci ile hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun” dedi.

Törenin ardından, özel gereksinimli bireylerin yaptığı resim ve el sanatları eserlerinden oluşan resim sergisi izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Engelime Renk Ver Derneği Başkanı Nercü Çalışkan, her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın, hayata özel bireylerin penceresinden bakılarak, farkındalık oluşturulduğu bir hafta olduğunu söyledi. Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi Özel Bireyler Kursu Eğitmeni Nall Yurdusev de serginin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.