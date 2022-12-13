Bandırma'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meteoroloji müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Bandırma körfezinde fırtına denizde etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın saatteki hızı 60 kilometreye ulaştı. Liman içerisinde yük boşaltma işlemleri durdurulurken RoRo gemi seferleri iptal edildi. Gece yarısı başlayan fırtına sabahın erken saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağış ve fırtına nedeniyle sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Fırtınaya ve yağışlı havaya aldırış etmeden balık tutmaya çalışanlarında görüntüleri kameralara yansıdı.