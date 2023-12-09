Bandırma'da geniş çaplı huzur uygulaması

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünce, milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilçe genelinde asayiş, trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik uygulamaları yapıldı. Uygulamalara Balıkesir İl Merkezi’nden gelen takviye personel de eşlik etti.

Uygulamalar 43 ekip, 5 tim çevik kuvvet, 160 polis memuru, 80 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 375 personelin katılımı ile gerçekleşti. Toplam 3877 şahsın sorgulandığı uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan 15 aranan şahıs yakalanırken ülkede yasal kalış izni bulunmayan 1 Özbekistan asıllı şahıs hakkında işlemlere başlandı. Denetlenen 136 umuma açık istirahat ve eğlence yerinden, 3 işletmeye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden, 1 işletmeye kayıtsız yabancı çalıştırmaktan tutanak tutuldu.

Trafik uygulaması kapsamında ise 842 araç kontrol edildi. Eksik ya da kusurlu görülen 37 araca toplam 118.701 lira idari para cezası kesildi. Trafikte olmaması gereken 6 araç trafikten men edildi. Diğer yandan toplam 4 şahsa alkollü araç kullanma kapsamında adli işlem yapıldı.

Yapılan kontroller sonucunda suç unsuru olarak kabul edilen; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet 7,65mm tabanca fişeği, 238 adet 9mm tabanca fişeği, 28,4 gram metanfetamin, 3,34 gram tütünle karıştırılmış esrar, 6.640 lira para, 5,5 Lt sahte rakı, 5 Lt etil alkol, 3 Lt sahte viski, 1,5 Lt sahte votka ele geçirildi.