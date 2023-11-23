Bandırma'da günlük 600 hasta tedavi ediliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi günlük ortalama 600 hastaya hizmete devam ediyor.

Ağız ve diş sağlığı bilincin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük çaba ve özveriyle hizmet veren Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışan diş hekimleri sayesinde Güney Marmara Bölgesine hitap ediyor.

20-26 Kasım “Toplum ve Diş Sağlığı” haftası dahilinde Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çeşitli faaliyetler kapsamında etkinliği sürdürüyor. Bu kapsamda, Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bandırma Liman AVM’de stant açtı. Gün boyu açık olan stantta Diş hekimi Şennur Yener, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Suna Çapar görev aldılar. Stantta gelen vatandaşlara bilgilendirme ve tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Günlük 600 hasta tedavi ediliyor

29 Ağustos 2022 yılından beri hizmetini sürdüren Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi büyük başarıya imza attı. Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Başhekim Halit Ağdacı ile birlikte 26 diş hekimi, Ağız ve Çene Cerrahi uzmanı, endodonti uzmanı ve Çocuk diş hekimi uzmanı olmak üzere 29 uzman kadrosuyla Bandırma ve bölgeye hizmet veriyor. 2023 yılının ilk 10 aylık verilerde sağlık merkezine gelen günlük hasta sayısı 500-600 dolayında. Poliklinik sayısı 96 bin 863, cerrahi müdahale sayısı 2 bin 140, dolgu tedavisi 26 bin 739, Diş çekim sayısı 18 bin 558, 2022 yılı öncelerinde dışarıya sevk sayıları 100’lerin üzerinde iken bu yıl ki sayı 7’ye kadar geriledi. Ayrıca evde bakım ve engelli vatandaşlara hizmet vermektedir.