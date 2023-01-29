Bandırma'da güvenli motosiklet sürüş semineri düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından güvenli motosiklet sürüş semineri düzenlendi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Akif Çiçen’in sunumuyla gerçekleşen seminerde "Motosiklette Güvenli Sürüş" başlıklı bir sunum yaptı. Çiçen, seminerde katılımcılara motosiklette güvenli sürüşte kask, koruyucu elbise ve eldiven gibi pasif güvenlik uygulamalarını, abs gibi aktif güvenlik uygulamalarını ayrıca eğitimler ve seminerler gibi önleyici güvenlik uygulamalarını anlattı. Etkinlikte sürüş tecrübesinin öneminden bahseden Çiçen, Güvenli sürüş, motosiklet koruyucu ekipmanlarının önemini, kaza riskinin oluşturacak diğer sürücülerin hatalarını, çevre faktörlerinin etkilerini motosikletin eksikliklerinden ve sürücünün kendisinden kaynaklanan kaza riskini ,motosiklette görünür olmanın son olarak ise trafikte saygı konusunu anlatan Çiçen akabinde katılımcıları dinleyerek sorularını cevapladı. Etkinliğin sonunda motor sürücülerinin diğer sürücüler tarafından fark edilebilmesi için reflektörlü yelek verildi ve seminer son buldu.