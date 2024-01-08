Bandırma'da her dört kişiden biri kütüphaneden faydalandı

Geride bıraktığımız 2023 yılı içerisinde Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi’nden toplam 42 bini aşkın kişi faydalanırken kütüphanenin üye sayısı ise 14 bini aştı.

Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi, kent merkezinde etkileyici tarihi dokusunun öne çıkan mimari yapısıyla dikkat çeken binasında, üç tarafı bahçe ile çevrili hizmet alanında okuyucu ve kullanıcılarıyla buluşmayı sürdürüyor. Kütüphanenin her yıl sonunda netleşen veri trafiği ve rakamlara göre; 2023 yılı başında 29 bine yaklaşan toplam kitap ve basılı eser sayısı, yıl içinde yeni gelen eserlerle 33 bine ulaştı. 2023 yılı içinde kütüphanenin üye sayısı, 2 bin 409’u çocuk ve 11 bin 839’u yetişkin toplam 14 bin 244 kişi oldu. Bandırma Halk Kütüphanesi’nden yıl içinde yararlanan toplam okuyucu/kullanıcı sayısı 42 bini aştı.

Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi’nin Adalet Bakanlığı ile sağladığı iş birliği sonucu Bandırma’da bulunan dört ayrı cezaevi ile düzenli kitap alışverişi yapıldı. Bu kapsamda yararlandırılan ve kayıtlı üyelerin kütüphanenin “Ödünç Verme Servisi” ile almış olduğu kitap sayısı ise 24 bin 470 olarak kayda geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi için aboneliğini gerçekleştirdiği, çıkış aralığı birbirinden farklı toplam süreli yayın sayısı ise 123 oldu.